04 Şubat 2025, Salı
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İşte teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi! TSK’nın itibarı zedelendi
Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç kararının ayrıntılı gerekçesi belli oldu. Kararda teğmenlerin gerçekleştirdiği eylemin TSK'nın disiplin yapısını zedelediğini ve toplumda ayrışmaya neden olduğunu belirtti. Ayrıca söz konusu olayın ordunun millet nezdindeki güvenilirliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.