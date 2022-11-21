İşte tarımdaki iddialar ve gerçekler

Tarım ve Orman Bakanlığı, muhalefet tarafından ortaya atılan gerçek dışı iddialara yayınladığı kitapçık ile yanıt verdi. "Bitkisel üretimimiz azalıyor, orman yangınlarına müdahale edilmiyor" gibi aslsız iddialar, rakamlarla tek tek çürütüldü. İşte o iddialar ve gerçekler...

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