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İşte tam teşekküllü sahra hastaneleri

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Giriş: 14.02.2023 14:28
Sağlık Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremin enkaza çevirdiği Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinin başhekimliğini yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Kadri Balcı, "Dün kurmuş olduğumuz sahra hastanesinde 80 vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik" dedi..
İşte tam teşekküllü sahra hastaneleri
İşte tam teşekküllü sahra hastaneleri
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