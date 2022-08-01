01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte tahıl yüklü o gemi! Ne zaman İstanbul'da olacak?

İşte tahıl yüklü o gemi! Ne zaman İstanbul'da olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 10:31
Güncelleme:01.08.2022 10:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.
MİT’ten PKK’ya peş peşe operasyon!
MİT'ten PKK'ya peş peşe operasyon!
İşte tahıl yüklü o gemi!
İşte tahıl yüklü o gemi!
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul’da olacak?
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul'da olacak?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Türkiye’nin gözü bu toplantıda!
Türkiye'nin gözü bu toplantıda!
İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor!
İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor!
Türkiye, Sırbistan ve Kosova için devrede
Türkiye, Sırbistan ve Kosova için devrede
Milyarderler neden tarıma yöneldi?
Milyarderler neden tarıma yöneldi?
AK Parti’nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor
AK Parti'nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor
Daha Fazla Video Göster