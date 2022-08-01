01 Ağustos 2022, Pazartesi
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İşte tahıl yüklü o gemi! Ne zaman İstanbul'da olacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.