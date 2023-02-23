23 Şubat 2023, Perşembe
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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir arasında Malatya da yer aldı. Kentteki yıkımın boyutunu A Haber Muhabiri Barış Türel, sokak sokak gezerek anlattı. Bazı noktalara enkaz nedeniyle araçla girişlerin yasak olduğu görüldü. Asrın felaketinin vurduğu bölgede binaların büyük bir bölümü yıkık ya da ağır hasarlı... İşte bir yanda enkazların kaldırıldığı bir yanda da yaraların sarıldığı Malatya'da çarpıcı kareler...