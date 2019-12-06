İşte skandalların adamı CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!

Adı skandallara karışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un siyasi serüveni Türk siyasetine damga vurdu. Siyasete CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Özkoç, 2011 yılında girdiği mecliste kavgalarla sık sık gündeme geldi. Parti içi çekişmeler ve en son AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin ile yaşadığı tartışma ile uzun süre gündemde kaldı. A Haber, CHP’li Engin Özkoç'un siyasi hayatını analiz haber haline getirdi. İşte skandalların adamı CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi...