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İşte silah bırakma süreci! PKK’nın silahları ne olacak?

İşte silah bırakma süreci! PKK'nın silahları ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 08:42
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın son dönemde öne çıkardığı 'iç cephenin güçlendirilmesi' vizyonunun gerçekleşmesi adına önemli bir adım. Peki her şey bitti mi? Süreçte hangi adımlar atılacak, silahların teslimi, örgüt üyelerinin sivil hayata entegrasyonu nasıl şekillenecek? Bu soruların her biri kritik. İşte merak edilenler...
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İşte silah bırakma süreci! PKK’nın silahları ne olacak?
İşte silah bırakma süreci
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