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İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu

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Giriş: 06.12.2023 20:37
İfadesinde; çalıştığı banka için "Beni kolumda serumla sorguladılar" demişti 'Seçil Erzan' hatırlarsanız. Kurum da o ifadeler üzerine, "vitamin verdik, iyi niyetli bir yaklaşımdı" diyerek kendini savunmuştu. Vurgunun baş aktörü Erzan'ın, gözaltına alınmadan bir gün önce banka tarafından 17 saat sorguya çekildiği görüntülere ATV Haber ulaştı! İşte, serumlarla kendine getirilmeye çalışılan 'Erzan'ın, fotoğraf karelerine yansıyan zor anları. Ve banka raporunun görüntüsü.
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İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu
İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu
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