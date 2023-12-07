İşte Seçil Erzan'ın bankadaki görüntüsü! 2 günde 17 saat sorgulanmış

Seçil Erzan ifadesinde; çalıştığı banka için "Beni kolumda serumla sorguladılar" dedi. Banka o ifadeler üzerine, "Vitamin verdik, iyi niyetli bir yaklaşımdı" diyerek kendini savundu. Vurgunun baş aktörü 'Erzan'ın, gözaltına alınmadan bir gün önce, banka tarafından 17 saat sorguya çekildiği görüntülere A Haber’e ulaştı. İşte, serumlarla kendine getirilmeye çalışılan 'Erzan'ın, fotoğraf karelerine yansıyan zor anları…

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