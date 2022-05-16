16 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte savaşın 6. günü vurulan bina! Harkov'daki belediye binası füze ile vurulmuştu
Rusya, Harkov’dan çekilme başladı. Uç noktalarda ise füze atışları devam ediyor. Rusya, Donbass’a doğru çekilirken arkasında birçok mayın ve el yapımı patlayıcı bırakıyor. Ukrayna güçleri bunları temizlemek için mücadele veriyor. Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’da sakin bir durum var. Rusya savaşın 6. gününde Harkov’da bulunan belediye binasını vurmuştu. A Haber o noktayı görüntüledi.