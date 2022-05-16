İşte savaşın 6. günü vurulan bina! Harkov'daki belediye binası füze ile vurulmuştu

Rusya, Harkov’dan çekilme başladı. Uç noktalarda ise füze atışları devam ediyor. Rusya, Donbass’a doğru çekilirken arkasında birçok mayın ve el yapımı patlayıcı bırakıyor. Ukrayna güçleri bunları temizlemek için mücadele veriyor. Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’da sakin bir durum var. Rusya savaşın 6. gününde Harkov’da bulunan belediye binasını vurmuştu. A Haber o noktayı görüntüledi.

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