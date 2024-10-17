17 Ekim 2024, Perşembe
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İşte Rojin'in internette yaptığı aramalar! Sır dolu ölümün detayları A Haber'de

İşte Rojin'in internette yaptığı aramalar! Sır dolu ölümün detayları A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 20:08
Van'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in internet üzerinden yaptığı aramalar dikkati çekti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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