İşte Razoni’de denetleme yapacak tim! Botlarla gemiye çıktılar o anlar A Haber kamerasında

İstanbul’da imzalanan anlaşmadan sonra dün Odessa’dan hareket eden Razoni isimli gemi gece saatlerinden İstanbul’a demirledi. Mısır yüklü 'Razoni' adlı kuru yük gemisinde denetim yapacak ekip hareket geçti. Botlarla gemiye gidildi ve denetimin ardından gemi Lübnan’a doğru yola çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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