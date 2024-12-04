İşte PKK/YPG’nin 40 kilometrelik terör tüneli

Muhalifler Halep’in ardından Tel Rıfat’ta kontrolü sağladı. Silahlı rejim karşıtı gruplar hızlı ilerleyişlerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, terörden arındırılan Tel Rıfat'ın kent merkezinden son durumu aktardı. Teröristlerin inlerine giren Mehmet Geçgel, yeni bir terör tünelinin daha bulunduğunu belirtti. Ata Gündüz Kurşun stratejik üsten gelişmeleri anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ise Halep'e girdi. Halep Kalesi'nden ve Emevi Camii'nden çok özel görüntüler kaydetti. Öte yandan teröristlerin 40 kilometrelik tünel ağı görüntülendi.