30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte PKK’lı terörist Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta

İşte PKK’lı terörist Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 10:19
Güncelleme:30.07.2022 10:20
MİT tarafından oldukça önemli bir operasyon yapıldı. Sınırdan 60 kilometre derinlikte Haseke’de yapıldı operasyon. MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK’lı Rüstem kod adlı Nüsret Tebiş’i güvenli ev olarak bilinen Haseke’de etkisiz hale getirdi. MİT teknik takip sonucu Irak’tan Suriye’ye geçen Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirerek bebeklerimizin kanını yerde bırakmadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta!
İşte Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta!
Güvenli evi başına yıkıldı!
Güvenli evi başına yıkıldı!
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
Miçotakis’e çok sert tepki!
Miçotakis'e çok sert tepki!
Ordu’da Başkan Erdoğan heyecanı!
Ordu'da Başkan Erdoğan heyecanı!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP’ye bilgi sızdırıyor
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Daha Fazla Video Göster