30 Temmuz 2022, Cumartesi
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İşte PKK’lı terörist Nüsret Tebiş’in yok edildiği nokta
MİT tarafından oldukça önemli bir operasyon yapıldı. Sınırdan 60 kilometre derinlikte Haseke’de yapıldı operasyon. MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK’lı Rüstem kod adlı Nüsret Tebiş’i güvenli ev olarak bilinen Haseke’de etkisiz hale getirdi. MİT teknik takip sonucu Irak’tan Suriye’ye geçen Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirerek bebeklerimizin kanını yerde bırakmadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.