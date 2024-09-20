İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?

İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırı siber savaşın provası mı olduğu merak konusu. A Haber canlı yayınında uzman isimler İsrail’in bütün cihazlara üretim esnasında içine patlayıcı yerleştiğini ifade edilirken uygulamalı bir şekilde de anlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN