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İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?

İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 01:06
İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırı siber savaşın provası mı olduğu merak konusu. A Haber canlı yayınında uzman isimler İsrail’in bütün cihazlara üretim esnasında içine patlayıcı yerleştiğini ifade edilirken uygulamalı bir şekilde de anlatıldı.
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İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?
İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?
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