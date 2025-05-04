04 Mayıs 2025, Pazar
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İşte Özgür Özel’e saldıran o saldırgan! Asayiş şubeye getirildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.