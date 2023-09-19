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İşte operasyon anı! Karabağ operasyonu genişleyecek mi?

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Giriş: 19.09.2023 16:05
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarda bulundu. Açıklamada "Hocalı’da askeri hedefler imha edildi Hedef ülkemizin toprak bütünlüğü" ifadeleri kullanıldı.
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