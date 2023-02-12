İşte Ömer’i ve annesini kurtaran ekip! A Haber'e anlattılar: O sesi duyduğumda titredim

Son dakika haberi... Hatay Antakya'da depremin 7. Gününde 150. saatte Ömer ve annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. A Haber muhabiri Yusuf Gül, Ömer’i ve annesini kurtaran ekiple konuştu.

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