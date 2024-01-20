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İşte o kaçak villalar! Rüşvet villalarının değeri 60 milyon TL

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 09:42
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural görevi başında saldırıya uğramıştı. 3 saldırgan tutuklandı. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyona dair, çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturmaya konu olan 144 villaya, iddiaya göre temelleri olmadığı halde, ruhsat verildiği tespit edildi. Hazırlanan yapı denetim raporlarında da benzer bir durum var.
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