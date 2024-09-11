11 Eylül 2024, Çarşamba
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İşte Narin soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetinde gözaltındaki kişilerin kimler olduğunu anlattı.Karaman, "İsimlerini kimse bilmiyordu. Biz bunun detaylarına ulaştık. Hakikatten bir köy tamamen gözaltına alınmış. Bunlar boşuna gözaltına alınmış kişiler değil. Günlerdir sessiz kalan kişiler. Bir şeyler bilen fakat susan kişiler. Babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), kolu ısırılan ağabeyi E.G. (18)" ifadelerini kullandı.