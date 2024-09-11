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İşte Narin Güran cinayetinde gözaltındaki kişiler! A Haber'de açıkladı

İşte Narin Güran cinayetinde gözaltındaki kişiler! A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 13:57
Narin Güran cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Gözaltında kimler var? Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Turan, "Babası, annesi, 6 amcası, 2 tane amcasının oğlu, 2 tane amcasının kızı, 2 tane kuzeni, halası, eniştesi, 2 tane yengesi, muhtar Salim Güran’ın 2 tane işçisi ve köy imamı. Bunlar şu an 24 kişi arasında gözaltında bulunan isimlerin hepsi." ifadelerini kullandı.
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