İşte Münbiç’teki terör unsurları

A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevziisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler ekibimizin bulunduğu alana taciz ateşi de açtı.