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İşte Münbiç'teki terör unsurları

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Giriş: 04.06.2022 17:54
A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevziisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler ekibimizin bulunduğu alana taciz ateşi de açtı.
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