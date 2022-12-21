21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte muhalif gazetecilerin bile takdir ettiği Erdoğan'ın siyasi duruşu

İşte muhalif gazetecilerin bile takdir ettiği Erdoğan'ın siyasi duruşu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 10:13
Başkan Erdoğan 1998 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezası almıştı. O günlere ait görüntüler dün bir televizyon kanalında ekranlara getirilerek, dikkat çeken bir detaya yer verildi. Başkan Erdoğan 98 yılında İSKİ açılışı sırasında gazeteci Barış Yardakaş tarafından kendisine uzatılan yargı kararını okudu. Hapis cezasını gazetecinin uzattığı mahkeme kağıdından okuyan Erdoğan, gazetecilere dönüp verdiği yanıtla farkını ortaya koydu. İşte 1998 yılında yaşanan o olayın detayları...
İşte Erdoğan’ın siyasi duruşu
İşte Erdoğan'ın siyasi duruşu
Çukurova’da semt pazarı tartışması!
Çukurova’da semt pazarı tartışması!
Krize baba-oğul perdelemesi!
Krize baba-oğul perdelemesi!
2023 MTV’de indirim
2023 MTV'de indirim
Cemal Enginyurt’tan ’Saraçhane’ itirafları
Cemal Enginyurt'tan 'Saraçhane' itirafları
“Koca Yusuf” uçakları Türkiye’ye döndü
“Koca Yusuf” uçakları Türkiye'ye döndü
AK Parti’den CHP’ye ’traktör’ göndermesi!
AK Parti'den CHP'ye 'traktör' göndermesi!
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Savunmada tarihimizde görülmemiş kararlar
Savunmada tarihimizde görülmemiş kararlar
Türkiye Barolar Birliğinin başörtüsü hazımsızlığı!
Türkiye Barolar Birliğinin başörtüsü hazımsızlığı!
Hangi ilde operasyonlar yapıldı?
Hangi ilde operasyonlar yapıldı?
Milletvekilliği düşecek mi?
Milletvekilliği düşecek mi?
Daha Fazla Video Göster