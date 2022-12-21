21 Aralık 2022, Çarşamba
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İşte muhalif gazetecilerin bile takdir ettiği Erdoğan'ın siyasi duruşu
Başkan Erdoğan 1998 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezası almıştı. O günlere ait görüntüler dün bir televizyon kanalında ekranlara getirilerek, dikkat çeken bir detaya yer verildi. Başkan Erdoğan 98 yılında İSKİ açılışı sırasında gazeteci Barış Yardakaş tarafından kendisine uzatılan yargı kararını okudu. Hapis cezasını gazetecinin uzattığı mahkeme kağıdından okuyan Erdoğan, gazetecilere dönüp verdiği yanıtla farkını ortaya koydu. İşte 1998 yılında yaşanan o olayın detayları...