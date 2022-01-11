11 Ocak 2022, Salı
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İşte milli savaş uçaklarımızın 20 yıllık serüveni
Türkiye’de uçak sanayisi 1970’li yıllarla beraber tekrar ivme kazanmaya başladı. Yeniden canlanmanın ilk adımı, 28 Haziran 1973’te Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığının (TUSAŞ) kurulmasıyla atıldı. O günden bu yana da önemli gelişmeler kaydedildi. İşte Türkiye’nin yerli uçak üretimindeki geçmişten bugüne gelen serüveni…