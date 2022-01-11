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İşte milli savaş uçaklarımızın 20 yıllık serüveni

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Giriş: 11.01.2022 12:00
Türkiye’de uçak sanayisi 1970’li yıllarla beraber tekrar ivme kazanmaya başladı. Yeniden canlanmanın ilk adımı, 28 Haziran 1973’te Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığının (TUSAŞ) kurulmasıyla atıldı. O günden bu yana da önemli gelişmeler kaydedildi. İşte Türkiye’nin yerli uçak üretimindeki geçmişten bugüne gelen serüveni…
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Savaş uçaklarımızın 20 yıllık serüveni
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