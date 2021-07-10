İşte Millet İttifakı'nın gerçek ortakları! Öldürülen kadın terörist eski HDP İlçe Başkanı çıktı

Terör örgütü PKK ile HDP arasındaki organik bağ bir kez daha gözler önüne serildi. Güvenlik güçlerinin hainlere yönelik yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen Deniz kod adlı kadın terörist Garibe Çetin'in, HDP'nin eski Çukurca İlçe Eş Başkanı olduğu ortaya çıktı.