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İşte meydan muharebesinin yapıldığı alan! "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz" komutu burada verildi

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 13:38
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci  yılı kutlanıyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yapıldığı alanı A Haber ekranlara taşıdı.  Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürü Serpil Taşpınar, muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun’a özel açıklamalarda bulundu.
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İşte meydan muharebesinin yapıldığı alan! Ordular ilk hedefiniz Akdeniz komutu burada verildi
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