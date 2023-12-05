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İşte meslek meslek zam oranları! Kim, ne kadar maaş alacak?

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Giriş: 05.12.2023 09:30
Memur ve emekliler heyecanla ocak zammını bekliyor. Oranın ne olacağı merak ediliyor. Tablo ise aşağı yukarı netleşti sayılır. Çünkü kasım ayı enflasyon rakamları da artık belli. Peki eldeki verilere göre maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar…
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