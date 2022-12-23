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İşte Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na son "golü"! 6'lı masanın temeline dinamit yerleştiren sözler: Kimden izin alacağım

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2022 13:42
İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sabah katıldığı bir canlı yayında 6'lı masanın temeline "dinamiti" yerleştirdi. İmamoğlu'nun Saraçhane şovu ile başlayan süreç, tıkanıp kalan masanın dağılmasını sağlayacak gelişmeleri de beraberinde getirdi. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Saraçhane'de toplanılması konusunda kendisini aramadığını itiraf ederek İYİ Parti liderini hedef göstermişti. Ardından bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu İBB Başkanı'nı Ankara'ya çağırıp hizaya çekmiş, Akşener'e de "İçişlerimize karışma" mesajını vermişti. Masanın güçlü bir üyesi olma sıfatı taşıdığını iddia eden Akşener, yeni bir politika belirleyerek deyim yerindeyse Kılıçdaroğlu'na karşı "kılıçları" çekti. Siyasi karizmasını kurtatmak isteyen Akşener kendisini "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" sözleriyle savundu.
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