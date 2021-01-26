26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Mehmetçik için kamuflaj

İşte Mehmetçik için kamuflaj

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2021 10:32
Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

Mehmetçik yeni kamuflajı giymeye başladı MEHMETÇİK YENİ KAMUFLAJI GİYMEYE BAŞLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Mehmetçik için kamuflaj
İşte Mehmetçik için kamuflaj
Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Bakanlık duyurdu! PKK'ya 2 yeni operasyon daha
Bakanlık duyurdu! PKK'ya 2 yeni operasyon daha
PKK'ya darbe üstüne darbe!
PKK'ya darbe üstüne darbe!
Firari Emniyet Müdürü yakalandı
Firari Emniyet Müdürü yakalandı
PKK'ya iki yeni operasyon
PKK'ya iki yeni operasyon
Artık maskeler düşüyor
"Artık maskeler düşüyor"
HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında!
HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında!
CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor
"CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor"
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır!
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır!
Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon
"Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon"
Gaffar Okkan için anma töreni
Gaffar Okkan için anma töreni
Daha Fazla Video Göster