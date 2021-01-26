İşte Mehmetçik için kamuflaj

Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.