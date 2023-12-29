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İşte Mavi Vatan'ın yeni gücü Akya! Türkiye'nin ilk ağır sınıf torpidosu hedefi tam isabetle vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 13:56
Hem denizaltıları hem gemileri vurmak için tasarlanan milli su altı roketi Akya'nın ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Çok caydırıcı bir güç olacak” açıklamasını yaptı. A Haber ekibinden Murat Sekban Akya’yı ekrana getirdi ve özelliklerini anlattı.
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