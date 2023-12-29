29 Aralık 2023, Cuma
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İşte Mavi Vatan'ın yeni gücü Akya! Türkiye'nin ilk ağır sınıf torpidosu hedefi tam isabetle vurdu
Hem denizaltıları hem gemileri vurmak için tasarlanan milli su altı roketi Akya'nın ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Çok caydırıcı bir güç olacak” açıklamasını yaptı. A Haber ekibinden Murat Sekban Akya’yı ekrana getirdi ve özelliklerini anlattı.