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İşte Mardin'de facianın başladığı nokta

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 13:28
12 kişinin öldüğü anız yangını faciasında soruşturma ne durumda? Yoğun bakımdaki yaralıların durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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