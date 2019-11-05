05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.11.2019

İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere yurt dışına çıkan CHP'liler, zaman zaman Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. Bununla da kalmayıp, karalama kampanyalarının parçaları haline geliyorlar. Bu konu CHP sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Partisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun geçen sene İngiltere'de söylediği "Türkiye'ye yatırım yapmayın" sözünü çabuk unuttu. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ülkesi Türkiye hakkında Batı'ya söylediği o skandal sözler...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
Kılıçdaroğlu HDP'lileri bakın nasıl savundu!
Kılıçdaroğlu HDP'lileri bakın nasıl savundu!
Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıya ilişkin davada önemli gelişme
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıya ilişkin davada önemli gelişme
Bahçeli: Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmemelidir
Bahçeli: Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmemelidir
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu
Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere...
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere...
Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması
Başkan Erdoğan'dan burs müjdesi
Başkan Erdoğan'dan burs müjdesi
Daha Fazla Video Göster