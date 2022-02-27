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İşte Kiev’de füze saldırısı yapılan o bina

A Haber
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Giriş: 27.02.2022 16:55
Son dakika haberi... A Haber ekibi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 4. gününde sıcak bölgedeki son dakika gelişmelerini anbean takip ediyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'de füze saldırısı ile hedef alınan binanın önünden aktardı.
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