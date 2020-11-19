İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aklamaya' çalıştığı HDP'lilerin skandal görüntüleri

İYİ Parti ve CHP ile anayasa çalışması yaptıkları gündemiyle tartışmaların odağındaki HDP'de dün ortaya çıkan bir görüntü tepkiye neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz herkesle görüşürüz. HDP'yi suç örgütü gibi göstermeye çalışıyorlar" açıklamasının üzerinden saatler geçmişti ki çok tartışılacak fotoğraf ortaya çıktı. Necmettin öğretmenin katilinin evinden gelen görüntüler şoke etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'yi suç örgütü gibi görüyorlar" açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki HDP'den yine tepki çeken bir skandal haberi geldi. HDP'li milletvekili ve Tunceli il teşkilatı yöneticileri, Necmettin öğretmeni haince katleden terörist İsmail Sürgeç'in evine gitti. Terör yandaşları, 10 Kasım'da öldürülen azılı teröristin ailesine taziyede bulundu. İşte skandala ilişkin SABAH'ın ulaştığı son dakika görüntüleri ve detaylar;

HDP Tunceli il teşkilatı ve milletvekili, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu hain saldırının talimatını veren ve operasyonda öldürülen teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



ALÇAK ZİYARETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli HDP İl Örgütü'nün önceki gün organize ettiği taziye ziyaretine HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun da katıldı. HDP'liler, terörist İsmail Sürgeç'in ailesine ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi.



PKK KANALINDA YAYINLANDI!

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı (ANF) da HDP'lilerin alçak ziyaretini "HDP'lilerden HPG komutanı Sürgeç'in ailesine ziyaret" başlığıyla duyurdu.



HAİN SALDIRININ TALİMATINI VEREN İSİM

Yılmaz Botan kod adlı PKK'lı terörist Sürgeç 10 Kasım'da Tunceli Ovacık ve Pülümür ilçeleri üçgenindeki Ahpanos Vadisi'nde düzenlenen son dakika operasyonunda kuryesiyle birlikte öldürüldü. 10 milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Dersim saha sorumlusu Sürgeç'in, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp, öldürüldüğü olayın talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

7 KAHRAMANIMIZIN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIDA DA VARDI

Terörist Sürgeç'in Kemah'ta aralarında Kara Pilot Yarbay Miktat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerimiz ile Tokat Reşadiye'de 7 askerimizin şehit edildiği alçak saldırılara bizzat katıldığı da belirlenmişti.

Skandal ziyaret örgütle HDP arasındaki organik bağı da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

NECMETTİN ÖĞRETMEN GENCECİK YAŞINDA VAHŞİCE KATLETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Çiftçibaşı Köyü ilkokulunda öğrencilerine karnelerini dağıtan Necmettin öğretmen, yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'nin Torul İlçesine dönerken 16 Haziran 2017 günü Tunceli-Erzincan karayolu arasındaki Pülümür Çayında yolu teröristlerce kesilerek kaçırılmıştı. Kendi kullandığı aracından indirilerek kaçırılan 24 yaşındaki Necmettin öğretmen 27 gün boyunca tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Genç öğretmenin cenazesi 12 Temmuz günü Pülümür çayında kurşuna dizilmiş olarak bulunmuştu. Şehit öğretmen düğün hazırlığı yapıyordu.

TÜRKİYE NECMETTİN ÖĞRETMENİ UNUTAMIYOR

Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 2017 yılında kaçırıldıktan sonra katledilen Necmettin Yılmaz'ın ailesi, genç öğretmenin şehadetinin ikinci yılında hüzün yaşıyor. Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ikinci yılında hüzün yaşıyor.

Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından geçen 2 yılda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup alan Gülay ve Hamit Yılmaz çifti, oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor.

BABASI ANLATTI...

Şehit öğretmenin küçük kardeşi 15 yaşındaki Yahya Yılmaz ise ağabeyine duyduğu özlemi, ondan geriye kalan teli kopuk gitarla dindirmeye çalışıyor. Baba Hamit Yılmaz, yaptığı açıklamada,2016'da Şanlıurfa'ya atanan oğlunun 8 aylık öğretmenken PKK tarafından katledildiğini anımsattı.

Yaşadıkları acı olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini dile getiren Yılmaz, 27 gün boyunca bulunmasını beklediği evladını unutmasının mümkün olmadığını söyledi.