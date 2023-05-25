25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 23:50
A HABER ANALİZ | 2010 yılında kirli bir planı devreye alan FETÖ, internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Kaset kumpası sonrası genel başkanlık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" ifadesine rağmen Baykal'ın istifasından günler sonra CHP Genel Başkanlığına seçilmişti. Ve o günden sonra da sıklıkla takındığı tavır nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğini sinsi bir darbe girişimi ile kast etmeye çalışan FETÖ ile dizayn ettiği dile getirildi. İşte içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile dirsek temasını anlatan A Haber'in analiz haberi…
İşte Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği
İşte Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği
AK Parti’den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi...
AK Parti'den ikinci tur öncesi yeni reklam filmi...
Başkan Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu’na gönderme!
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na gönderme!
İspatlamazsan namertsin Bay Kemal!
"İspatlamazsan namertsin Bay Kemal!"
Terör örgütü PKK’nın katlettiği çocuklar
Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü?
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü?
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de
İHA ve SİHA’lar sınır hattını gözetliyor
İHA ve SİHA'lar sınır hattını gözetliyor
İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi!
İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi!
Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehitlerin ruhu sızladı
Kılıçdaroğlu'na tepki: Şehitlerin ruhu sızladı
En büyük rakibimiz rehavet
"En büyük rakibimiz rehavet"
İkinci tur için ’rehavet’ uyarısı!
İkinci tur için 'rehavet' uyarısı!
Daha Fazla Video Göster