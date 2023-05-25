İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

A HABER ANALİZ | 2010 yılında kirli bir planı devreye alan FETÖ, internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Kaset kumpası sonrası genel başkanlık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" ifadesine rağmen Baykal'ın istifasından günler sonra CHP Genel Başkanlığına seçilmişti. Ve o günden sonra da sıklıkla takındığı tavır nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğini sinsi bir darbe girişimi ile kast etmeye çalışan FETÖ ile dizayn ettiği dile getirildi. İşte içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile dirsek temasını anlatan A Haber'in analiz haberi…