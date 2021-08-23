İşte Kastamonu Bozkurt'ta yürütülen arama kurtarma çalışmalarının kahraman köpekleri!

Sel bölgesinde bugüne kadar 82 can kaybı yaşandı, 16 kayıp ihbarı gerçekleşti. Kayıplar için denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarda kayıp vatandaşların bulanması için özel eğitimli köpekler kullanılıyor. Spot, Samba ve Garip Kastamonu’daki arama kurtarma çalışmalarında başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.