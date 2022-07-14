14 Temmuz 2022, Perşembe
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İşte kapatılan o petrol kuyuları! Petrol kuyularını kim, neden kapattı?
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Üstüntaş Köyüne bağlı Topaç mezrasında 1980'li yıllarda kapatılan petrol kuyuları tespit edildi. Kapatılan petrol kuyuları yeniden açılıyor. Kapatılan sahada petrol umutları yeşeriyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.