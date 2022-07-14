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İşte kapatılan o petrol kuyuları! Petrol kuyularını kim, neden kapattı?

A Haber
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Giriş: 14.07.2022 12:40
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Üstüntaş Köyüne bağlı Topaç mezrasında 1980'li yıllarda kapatılan petrol kuyuları tespit edildi. Kapatılan petrol kuyuları yeniden açılıyor. Kapatılan sahada petrol umutları yeşeriyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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