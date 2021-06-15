İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Mahalle sakinleri her yağmur yağdığında aynı sorunla karlılaştıkları ve altyapı yetersizliğine önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.