28 Ekim 2023, Cumartesi
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İşte işgalci İsrail'in 5 aşamalı Gazze planı! İsrail ordusu Gazze'ye neden giremedi?
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamında 22. güne girilirken, dünyanın gözü önünde kapkara bir tarihe yenileri ekleniyor. Gazze'deki binlerce sivili çoluk çocuk demeden katleden katillerin 5 aşamalı Gazze planı A Haber ekranlarında değerlendirildi. İşte detaylar...