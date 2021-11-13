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İşte illere göre vaka sayıları! İstanbul Ankara İzmir'de vakalarda son durum ne? Bakan Koca haritayı son dakika olarak paylaştı

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Giriş: 13.11.2021 18:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında illere göre 100.000 kişide görülen vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Hangi illerde vakalar arttı? Nerelerde azaldı? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? İşte detaylar...
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