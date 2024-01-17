17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte ilk Türk astronotun uzaya götüreceği bitki

İşte ilk Türk astronotun uzaya götüreceği bitki

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 15:16
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu pilot Alper Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen bitkiyi uzaya götürecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’dan İran’a çok sert tepki
Pakistan’dan İran’a çok sert tepki
İşte uzaya götüreceği bitki
İşte uzaya götüreceği bitki
DEM Partili vekilden Öcalan itirafı
DEM Partili vekilden Öcalan itirafı
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Kurum’dan Galatasaray’a ziyaret
Kurum’dan Galatasaray’a ziyaret
İşte Batı Şeria’daki İsrail zulmü
İşte Batı Şeria'daki İsrail zulmü
4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İETT’de aylık 100 milyonluk talan
İETT'de aylık 100 milyonluk talan
Gençlerin yeni kariyer umudu oldu!
Gençlerin yeni kariyer umudu oldu!
Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler?
Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler?
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
İstanbul kentsel dönüşüme hazırlanıyor
İstanbul kentsel dönüşüme hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster