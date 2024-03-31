31 Mart 2024, Pazar
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İşte ilk sonuçlar! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlanırken sonucu en çok merak edilen il İstanbul'dan ilk sonuçlar geldi. Diğer yandan İstanbul'daki 39 ilçede de AK Parti ve CHP oy oranları da belli oldu. Peki İstanbul'da Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte İstanbul'da son dakika güncel seçim sonuçları...