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İşte İl İl Milletvekili dağılımı Hangi şehir kaç tane Milletvekili çıkarıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2022 16:43
Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Son nüfus sayımı bazı illerin milletvekili sayısını da değiştirdi. İstanbul ve Bayburt'un vekil sayıları bir artarken, Muş ve Eskişehir'in vekil sayısı birer azaldı. Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekiliyle temsil edilen Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya indi. 4 milletvekiliyle temsil edilen Muş ise meclise 3 vekil gönderecek. 600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM'de yapılan bu düzenlemenin ardından İstanbul'un 97 olan milletvekili sayısı 98'e, Bayburt'un 1 olan vekil sayısıysa 2'ye yükseldi.
İşte İl İl Milletvekili dağılımı
İşte İl İl Milletvekili dağılımı
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