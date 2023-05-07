07 Mayıs 2023, Pazar
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İşte HDP'nin CHP'den istedikleri
HDP ya da seçime gireceği resmi adıyla Yeşil Sol Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları ve Selahattin Demirtaş da sık sık bu desteği tekrar ediyor. Bu desteğin bir pazarlık süreci sonrasında ortaya çıktığını da haberlerimizde aktardık sizlere. Şimdi ise ilk kez, bu pazarlığın takvimini getireceğiz ekranlarınıza. İddialara göre CHP-HDP koalisyonu tarihler 29 Ocak’ı gösterdiğinde başladı. HDP'nin talepleri arasında, bakanlık, özerklik, terör tutuklusu isimlere özgürlük hatta İstanbul’un eyaletlere bölünmesi bile vardı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istenenler ve CHP-HDP arasındaki görüşme süreci…