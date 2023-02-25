İşte Hatay'ı vuran 6,4 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi

Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan ve 6 tane vatandaşın canını kaybetmesine yol açan 6,4'lük depremde Reyhanlı'da köprü büyük zarar gördü, yol çöktü. Kilometrelerce yol zarar gördü. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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