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İşte FETÖ'nün Turkuvaz Medya'yı işgal planı

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Giriş: 15.07.2023 10:56
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi hedeflerinden biri de A Haber'di. Eli kanlı teröristlerin başında darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema vardı. A Haber Televizyonu'nu işgale giden FETÖCÜ; Subay, Astsubay ve Erlere, "herkes alabildiğini yanına doldursun, mühimmat alsın. A Haber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, direnirlerse vurun" emri vermişti.
İşte FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı
İşte FETÖ'nün Turkuvaz Medya'yı işgal planı
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