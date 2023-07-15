İşte FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi hedeflerinden biri de A Haber'di. Eli kanlı teröristlerin başında darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema vardı. A Haber Televizyonu'nu işgale giden FETÖCÜ; Subay, Astsubay ve Erlere, "herkes alabildiğini yanına doldursun, mühimmat alsın. A Haber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, direnirlerse vurun" emri vermişti.