24 Nisan 2023, Pazartesi
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İşte FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul! FETÖ’nün medya sorumlusu Özkul Almanya’da böyle görüntülendi
FETÖ firarisi, Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul, saklandığı ininde görüntülendi. Özkul, paravan olarak Frankfurt'un en turistik ve işlek adresinde Faleyda isimli dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkanı işletiyor. Özkul'un kaçırılma korkusu nedeniyle dükkanını emniyet binasına yakın bir adreste açtığı gözlenirken, bölgede de yine aynı zamanda çok sayıda Türk restoranı bulunuyor.