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İşte FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul! FETÖ’nün medya sorumlusu Özkul Almanya’da böyle görüntülendi

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 08:35
FETÖ firarisi, Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul, saklandığı ininde görüntülendi. Özkul, paravan olarak Frankfurt'un en turistik ve işlek adresinde Faleyda isimli dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkanı işletiyor. Özkul'un kaçırılma korkusu nedeniyle dükkanını emniyet binasına yakın bir adreste açtığı gözlenirken, bölgede de yine aynı zamanda çok sayıda Türk restoranı bulunuyor.
Hain Hayrettin Özkul Frankfurtta ortaya çıktı HAİN HAYRETTİN ÖZKUL FRANKFURT'TA ORTAYA ÇIKTI

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