İşte FETÖ'cülerin kaçış güzergahı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç Nehri kaçak göçmen hattının merkezi durumunda. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firari FETÖ'cüler de bu hattı kullanmaya başladı. Özellikle göçmenlerin arasına karışarak kaçmaya çalışıyorlar. Ancak güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bölgede bin 700'den fazla FETÖ'nün kilit ismi yakalandı. Peki bölgede nasıl bir yolculuk izleniyor? Alınan önlemler neler? Detaylar özel dosya haberimizde...

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