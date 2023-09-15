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İşte "Fazilet Durağı" yalanında 3. perde

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.09.2023 19:54
İstanbul'da pek çok noktada Metro ve Metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri hizmet vermiyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Hüseyin Koçak vatandaşların şikayetlerini yerinde incelerken İBB ise kırpılan görüntülerle oradan geçen vatandaşları sabotajcı ilan etmişti. O isimlerden Tarkan Semiz A Haber'e ulaştı. Kendisine atılan iftirayı belgeleriyle çürüttü, yargı önünde hesaplaşacağız dedi.
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