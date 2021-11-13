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İşte Eski Türkiye'de sağlık sistemi

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Giriş: 13.11.2021 17:22
Eski Türkiye’de sağlık sistemi yüzünde büyük acılar yaşandı. Evlatlar, hasta anne ve babalarının ölümünü acil servis önünde beklerken çaresiz izlemek durumunda kaldı. Çocuklar, yanlış tedavi sonucu kollarını, bacaklarını kaybetti. Doktor bulmak da sorundu ilaç da... Hastanede yatacak yer ise en büyük problemlerdendi. Şimdi hafızalara kazınan o günleri ve sonrasında yaşanan değişimi ekranlarınıza getiriyoruz.
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